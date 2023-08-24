МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы преимущественно снизились в четверг, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 13,6 процента

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,18%, до 7333,63 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,44%, до 7214,46 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 15621,49 пункта.

Трейдеры в четверг оценивали корпоративную отчетность Nvidia. Выручка американского производителя чипов за второй квартал 2023-2024 фингода выросла вдвое, до 13,5 миллиарда долларов при прогнозе в 11,1 миллиарда. Кроме того, компания одобрила выкуп своих акций на сумму в 25 миллиардов долларов. Акции Nvidia на торгах в Германии дорожают на 9,4%.

Также инвесторы ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу.

"У Nvidia были отличные показатели, просто сногсшибательные, но рынок уже отразил это. Инвесторы, возможно, понимают, что у нас был такой большой скачок на рынке, так что давайте зафиксируем небольшую прибыль, пока ФРС не вылила на него ушат холодной воды. А если этого не произойдет, они вернутся обратно", — приводит агентство Блумберг слова основателя платформы Miramar Capital Макса Вассермана (Max Wasserman).