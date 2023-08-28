МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно ускорил темпы роста в первой половине торговой сессии понедельника и повышается примерно на 0,9%, следует из данных Московской биржи. Котировки нефти выросли на фоне новых мер поддержки экономики Китая

Индекс Мосбиржи к 11.34 мск повышается на 0,87%, до 3184,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1050,18 пункта. При этом в самом начале торгов индекс Мосбиржи повышался в пределах 0,3%, а РТС — снижался не более чем на 0,4%.

В лидерах роста в отсутствие новостей оказались акции Globaltruck (+9,85%). Кроме того, существенно дорожают бумаги Globaltrans (+3,8%), ЛСР (+3,72%), привилегированные акции "Мечела" (+3,1%), акции "Распадской" (+2,32%) и Московской биржи (+2,14%).

Сильнее всего снижаются акции "М. Видео" (-2,35%), ДВМП (-0,69%) и "Детского мира" (-0,46%). Бумаги "Совкомфлота" в это же время дешевеют на 1,52% после сообщения компании о том, что ее чистая прибыль в первом полугодии составила 496 миллионов долларов, а выручка достигла 1,215 миллиарда долларов. За первое полугодие 2022 года отчет не публиковался

"Считаем, что индекс Мосбиржи сегодня попытается остаться выше отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, плюс рубль продолжает терять позиции, что должно так или иначе поддержать спрос на акции экспортеров. Вернуться в фазу устойчивого роста мешает отсутствие значимых драйверов", — считают аналитики Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" в это же время считает, что поводов для пробоя сопротивления 3200 пунктов нет, поскольку одного ослабления рубля для этого может не хватить. Он полагает, что при приближении индекса Мосбиржи к этой отметке на рынке акций может начаться активная фиксация прибыли инвесторами.