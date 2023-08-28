МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Франции и Германии завершили понедельник ростом на новостях из Китая, вызвавших оптимизм инвесторов, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Газ в Европе подорожал по итогам торгов понедельника

По итогам дня французский CAC 40 увеличился на 1,32%, до 7324,71 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 15792,61 пункта. Торги в Великобритании в понедельник не проводились в связи с выходным днем, по итогам пятницы британский FTSE 100 вырос на 0,07%, до 7338,58 пункта.

В воскресенье китайские власти объявили о ряде мер в отношении регулирования фондового рынка. Это, по словам руководителя отдела стратегии и исследований по нескольким активам в Berenberg Ульриха Урбана (Ulrich Urbahn), дает акциям стимул для роста в краткосрочной перспективе.

В то же время аналитик отмечает, что давление на рынки могут оказать данные о занятости в США, поскольку они влияют на дальнейшие действия Федрезерва. Согласно прогнозам, безработица в США в августе осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.

"Центральные банки остаются зависимыми от данных, что делает прогноз более неопределенным", — цитирует Урбана агентство Блумберг.