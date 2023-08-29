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Индекс доверия потребителей в США снизился в августе сильнее прогноза
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Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board... ПРАЙМ, 29.08.2023
индексы, рынки, экономика, новости, сша, индекс доверия потребителей сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 116 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 117 пунктов.
Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 80,2 пункта с 88 пунктов в июле.
Индекс экономических условий снизился до 144,8 пункта с пересмотренного значения предыдущего месяца в 153 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.