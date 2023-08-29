МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board. Индекс делового климата в Германии снизился сильнее прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 116 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 117 пунктов.

Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 80,2 пункта с 88 пунктов в июле.

Индекс экономических условий снизился до 144,8 пункта с пересмотренного значения предыдущего месяца в 153 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.