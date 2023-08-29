МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут, в то время как инвесторы находятся в ожидании данных о ВВП страны и состоянии рынка труда, следует из данных торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы АТР закрыли торги ростом на новостях из Китая

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,41%, до 34 701,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13 853,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 4 465,5 пункта.

"Август был трудным месяцем для рынков, и настроения инвесторов осторожно вновь улучшаются. Внимание будет обращено на ключевые экономические данные в США на этой неделе, с надеждой на то, что они усилят ожидания "мягкой посадки" экономики страны", — цитирует агентство Блумберг главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Сколар (Victoria Scholar).

Так, в среду будет опубликована вторая оценка роста ВВП США прошлого квартала. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В пятницу же станут известны данные рынка труда страны. Согласно прогнозам, безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.

Тем временем индекс доверия потребителей в США сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов.