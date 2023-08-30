МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в среду завершил торги на уровне трехнедельного максимума, поскольку инвесторы вновь начали покупать сильно подешевевшие бумаги, в то время как ралли, произошедшее накануне на Уолл-стрит, улучшило общее настроение на рынке. Российский рынок акций несущественно колеблется в обе стороны

Индекс Nikkei вырос на 0,33% до 32 333,46 пункта, самой высокой отметки с 10 августа, завершив в плюсе третью торговую сессию подряд.

Более общий биржевой индекс Topix повысился на 0,43% до 2 313,38 пункта.

Накануне торги на Уолл-стрит закрылись с резким повышением котировок: падение количества новых вакансий в экономике укрепило надежды на паузу в процессе повышения ставок ФРС США.

"Японский рынок вырос отчасти вслед за Уолл-стрит. Своим укреплением он обязан не только бумагам тяжеловесов из полупроводникового сектора, но и тому, что выросли бумаги других, меньших по размеру бизнесов", — указывает Сейити Сузуки, главный аналитик по рынку акций в Tokai Tokyo Research Institute.

"Инвесторы скупали акции, которые активно распродавались ранее в этом месяце. Японские институциональные инвесторы, ранее не имевшие возможности приобрести достаточное количество японских акций, выступили в роли покупателей. Иностранные инвесторы, продававшие акции ранее в этом месяце, также возобновили их покупку", — комментирует он.

Акции производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron подорожали на 0,97%, внеся наибольший вклад в рост Nikkei. Бумаги поставщика оборудования для тестирования микрочипов Advantest прибавили 0,7%. Акции производителя электронных компонентов Kyocera выросли на 2,33%.

Субиндекс банковского сектора подскочил на 1,41%, показав наилучший результат среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции Toyota Motor выросли на 1,03% после того, как этот крупнейший по продажам автопроизводитель в мире заявил, что в среду возобновит выпуск автомобилей на своих сборочных заводах в Японии. Накануне системный сбой привел к приостановке производства на японских заводах компании.

Слабым звеном оказались бумаги ретейлеров. Акции сети универмагов Takashimaya упали на 1,94%, продемонстрировав худший результат в составе Nikkei. Акции оператора минимаркетов Seven & I Holdings подешевели на 1,6%.

Бумаги Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, потеряли в цене 0,63%, оказав наибольшее давление на Nikkei.