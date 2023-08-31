МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются после публикации данных по экономике КНР, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 снова обновил рекорд на российской бирже

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% — до 3 120,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 1 947,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,26%, до 18 436 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2 550,25 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,95% — до 32 655 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 7 300 пунктов.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе, как и ожидалось, вырос до 49,4 пункта с 49,3 пункта в июле. Значение показателя ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее при ожиданиях роста до 51,5 пункта.

"Возможно, мы прошли дно в настроениях производителей после недавних мер поддержки со стороны властей", — сказал агентству Блумберг макроэкономический стратег TD Securities Алекс Лу (Alex Loo), отметивший также рост производства и увеличение объема новых заказов для производителей.