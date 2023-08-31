МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном снижением, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы в основном снизились после статистики из Германии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3 119,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1 947,48 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,53%, до 18 385,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,19%, до 2 556,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%, до 7 305,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,74%, до 32 592,5 пункта.

Рынки оценивали статистику из Китая, опубликованную ранее в четверг. Так, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле. При этом аналитики ждали роста показателя лишь до 49,4 пункта. Тем не менее значение показателя ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

При этом в начале недели власти КНР пообещали усилить поддержку экономики страны и увеличить государственные расходы. Кроме того, в среду руководители Народного банка Китая встретились с представителями крупных частных компаний и банков страны для обсуждения возможностей стимуляции экономики КНР.