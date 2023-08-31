МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут после публикации блока макроэкономических данных по региону, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут на 5,3 процента

По состоянию на 13.26 мск британский индекс FTSE 100 повышается на символические 0,03% — до 7 476,33 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,09% — до 7 358,01 пункта, немецкий DAX растет на 0,65% — до 15 994,65 пункта.

Ранее в четверг Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, в августе составила 5,3%, как и в июле. При этом аналитики ожидали замедления показателя до 5,1%. Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне июня в 6,4%, как и предполагал прогноз.

В Германии безработица в августе ожидаемо увеличилась до 5,7% с 5,6% в июле. ВВП Франции, второй по величине европейской экономики, во втором квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом. Показатель совпал с предварительной оценкой. А годовая инфляция во Франции в августе ускорилась до 4,8% с 4,3% в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне 4,6%.