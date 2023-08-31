МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг в основном растут перед выходом данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшие шаги американского центробанка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Биржи Европы в основном растут после блока экономической статистики

По состоянию на 14.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 35 073 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,01%, до 15 498,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,11%, до 4 529 пунктов.

В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Информацию о рынке труда учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США, на своем последнем заседании выразившая готовность повышать ставку при необходимости. В августе глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что уровень инфляции в стране остается высоким.

"Основным фактором для рынка, который мы ожидаем в сентябре, является заседание ФРС. Завтрашние данные по числу занятых будут иметь огромное значение для этого заседания. Без замедления роста заработной платы "мягкая посадка" экономики невозможна", — сказал агентству Блумберг стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).