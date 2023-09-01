МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в первый день осени, пока рынки оценивают макростатистику из Китая, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился в июле

По состоянию на 8.17 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,21%, до 3 126,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,09%, до 1 949,81 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,3%, до 2 563,84 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55%, до 32 771 пунктов; австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,28%, до 7 284,4 пункта.

Торги на гонконгской бирже не проводятся из-за тайфуна "Саола". По итогам четверга Hang Seng Index снизился на 0,49%, до 18 393 пунктов.

Трейдеры в Азии оценивают китайскую статистику, опубликованную ранее. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности страны, рассчитываемый деловым издательством Caixin, в августе увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста лишь до 49,3 пункта. Значение выше 50 говорит о росте деловой активности.

Также рынки пребывают в ожидании данных об уровне безработицы в США, публикация которых состоится позже в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле.