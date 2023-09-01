МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятницу преимущественно ростом, рынки оценивали сильную макростатистику из Китая и ожидали выхода данных об уровне безработицы в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43%, до 3 133,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1 953,58 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,29%, до 2 563,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,37%, до 7 278,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,41%, до 32 727,5 пункта.

Торги на гонконгской бирже не проводились из-за тайфуна "Саола". По итогам четверга Hang Seng Index снизился на 0,49%, до 18 393 пунктов.

Рынки оценивали китайскую статистику, опубликованную ранее в пятницу. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности страны, рассчитываемый деловым издательством Caixin, в августе увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста лишь до 49,3 пункта. Значение выше 50 говорит о росте деловой активности.

Также трейдеры пребывали в ожидании выхода данных об уровне безработицы в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле.

"Мы вошли в ту точку года, когда экономические данные и доходы в основном уже определены с точки зрения ожиданий рынка", — отметил рыночный стратег Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli), которого цитирует агентство Блумберг. "Но если мы получим более низкие данные по занятости, более низкие данные по инфляции, более низкие данные по расходам, то это резко снизит ставки, что приведет к росту акций. Именно это мы и наблюдали на этой неделе", — заключил эксперт.