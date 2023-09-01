МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут, следует из данных торгов. Рынки оценивают макростатистику по Еврозоне и ожидают данных из США. Индекс PMI в промышленности еврозоны вырос в августе

По состоянию на 14.42 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,61% — до 7 484,33 пункта, французский CAC 40 на 0,21% — до 7 331,83 пункта, немецкий DAX снижается на 0,08% — до 15 935,85 пункта.

Ранее в пятницу агентство S&P Global сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле, хотя предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 43,7 пункта.

Также рынки пребывают в ожидании выхода данных об уровне безработицы в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле.