МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу снижается после обновления накануне максимума с февраля прошлого года по основному биржевому индексу, следует из данных торгов и комментария эксперта.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.58 снижался на 0,27%, до 3219,38 пункта, долларовый РТС — на 0,56%, до 1053,25 пункта.

РЫНОК В КОРРЕКЦИИ

Российский рынок акций в пятницу снижается в рамках коррекции после обновления в четверг максимума за полтора года.

"Наблюдающаяся сегодня относительная слабость нашего рынка может быть традиционно вызвана фактором пятницы". Около достигнутых вчера новых полуторалетних вершин многие предпочитают фиксировать прибыль в акциях или воздерживаются от их покупки из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На Московской бирже снижаются бумаги HeadHunter (-2,7%), "Русагро" (-1,8%), ТМК (-1,5%), НЛМК (-1,7%). Растут бумаги "Юнипро" (+5,7%), Qiwi (+3,2%), префы "Транснефти" (+3,1%), расписки "Циана" (+2,9%) и "Эталона" (+3,2%).

ПРОГНОЗЫ

Российские акции продолжают оставаться недооцененными с точки зрения их фундаментальной стоимости, основным стимулом к росту является слабость рубля, считает Николай Рясков из УК ПСБ.

"Приток денежной массы в условиях ограниченных возможностей для инвестирования в иностранные финансовые рынки дает дополнительный стимул для роста всех классов российских активов, в том числе и акций. В ближайшее время мы ожидаем дальнейший рост индекса Мосбиржи до уровня примерно 3500 пунктов", — добавляет он.

Хеджирование инвесторов перед выходными формирует отложенный спрос на ценные бумаги, который зачастую реализуется уже в понедельник восходящим импульсом котировок, если опасения не оправдываются, а внешний фон в начале недели хотя бы нейтральный, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшей целью такого движения может выступить очередной круглый уровень 3300 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценивает он.