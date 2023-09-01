МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, следует из данных торгов. Индекс деловой активности в промышленности США в августе вырос

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,65%, до 34 949,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 14 091,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4 532,9 пункта.

Безработица в США в августе увеличилась до 3,8%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне июля в 3,5%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, прогноз предполагал рост на 170 тысяч.

По словам аналитиков, статистика указывает на то, что в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5.

"Эти данные поддерживают мнение на рынке о том, что вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании маловероятна", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора CIBC Private Wealth Давида Донабедяна (David Donabedian).

Также инвесторы в пятницу обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4% при прогнозе роста до 47%.

Неделю американские индексы могут завершить в значительном плюсе — с понедельника Dow Jones вырос на 1,6%, NASDAQ — на 3,4%, S&P 500 — на 2,7%.