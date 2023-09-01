МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно снижением, однако по итогам недели выросли на 1-2%, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы в основном растут после публикации статданных

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,34%, до 7 464,54 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,27%, до 7 296,77 пункта, немецкий DAX — на 0,67%, до 15 840,34 пункта.

За неделю FTSE 100 вырос на 1,72%, CAC 40 — на 0,93%, DAX — на 1,33%. Трейдеры обратили внимание на новости о стимулировании фондового рынка Китая, а также оценивали перспективы смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В пятницу инвесторы обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.