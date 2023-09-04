МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются в понедельник на фоне общей склонности инвесторов к риску, поддерживают котировки также корпоративные новости и оптимизм металлургического сектора, следует из данных торгов. Биржи АТР завершили торги понедельника ростом

По состоянию на 13.41 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,42% — до 7 495,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 7 335,58 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 15 917,45 пункта.

Основные фондовые индексы США завершили торги пятницы в основном ростом, в то время как в понедельник азиатские рынки показали увеличение. Следуя этой динамике, европейские индексы также показывают рост.

Одним из факторов поддержки стал оптимизм вокруг экономики Китая после новостей рынка недвижимости страны. Так, власти Пекина и Шанхая снизили требования к ипотеке для некоторых покупателей жилья, что позитивно для ожиданий по спросу на медь. В результате дорожают акции компаний горнодобывающего сектора Европы: Glencore — на 1,9%, BHP Group — на 1,5%, Anglo American — на 1,1%, Rio Tinto — на 0,9%.

Бумаги датского фармпроизводителя Novo Nordisk в то же время дорожают на 1,6% после того, как компания запустила в Великобритании инъекционный препарат для похудения Wegovy.