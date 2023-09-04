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Фьючерсы Уолл-стрит растут в выходной день в США
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Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник растут в выходной день в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow... ПРАЙМ, 04.09.2023
индексы, рынки, новости, сша, торги, фьючерс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник растут в выходной день в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13%, до 34 928 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 15 551,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4 526,75 пункта.
Биржи США в понедельник закрыты в связи с выходным днем, а торги фьючерсами довольно слабые.
Инвесторы пребывают в ожидании выхода "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Публикация данных запланирована на среду. Также в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.