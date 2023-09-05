МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, пока рынки оценивают экономические данные из Китая и решение центробанка Австралии о сохранении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа

По состоянию на 8.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,66%, до 3 156 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1 971,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,52%, до 18 567 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,19% — до 2 579,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 7 295,31 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,15%, до 32 945 пунктов.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Китая, по версии делового издательства Caixin, в августе снизился на 51,7 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. А PMI в сфере услуг КНР сократился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, хотя ожидалось снижение лишь до 53,6 пункта.

Также трейдеры оценивают решение центрального банка Австралии по учетной ставке. Ранее во вторник центробанк страны оставил без изменений учетную ставку на уровне 4,1%.