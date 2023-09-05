МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе сократился до 46,7 пункта с 48,6 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в августе

Предварительная оценка предполагала снижение до 47 пунктов. Пересмотренный уровень августа стал минимальным за 33 месяца, отмечается в релизе.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта. Предварительная оценка была на уровне в 48,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 44,6 пункта с 48,5 пункта в июле. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 47,3 пункта с 52,3 пункта в июне. Предварительные оценки составляли 44,7 пункта и 47,3 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, уменьшился до 46 пунктов с уровня июля в 46,6 пункта, предварительная оценка составляла 46,6 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 46 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка показывала снижение до 46,7 пункта.