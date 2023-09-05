МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно опускаются после выхода слабых данных по деловой активности в еврозоне, следует из данных торгов. Российский рынок акций продолжает умеренный рост

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06% — до 7 456,92 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,45%, до 7 246,53 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15 786,75 пункта.

Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в августе сократился до 46,7 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало минимумом почти за три года. Предварительная оценка составляла 47 пунктов. PMI услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки в 48,3 пункта.

В то же время PMI как композитный, так и в сфере услуг Франции оказались в августе слабее прогнозов, как и композитный PMI Германии, чей индекс услуг в то же время совпал с ожиданиями.

Сказалась на настроениях трейдеров и негативная статистика из Китая, одной из крупнейших мировых экономик. PMI в сфере услуг страны, по версии Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, в то время как ожидалось сокращение только до 53,6 пункта.

Британский FTSE 100 при этом несколько поддерживается сильными данными по деловой активности. Композитный PMI страны в августе снизился до 48,6 пункта в 50,8 пункта, что оказалось выше прогноза в 47,9 пункта, индекс услуг — уменьшился до 49,5 пункта с 51,5 пункта, ожидалось уменьшение на 48,7 пункта.