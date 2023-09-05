МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после публикации китайской макростатистики, которая вызвала беспокойство за состояние экономики страны, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит падают в ожидании макроэкономических данных в США

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,2%, до 34 768,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 13 948,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4 500,38 пункта.

Инвесторы обращают внимание на статистику по деловой активности Китая, которая оказалась хуже ожиданий. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта. Это, по словам экспертов, возобновило опасения рынков относительно экономики КНР.

"Настроения в отношении Китая снова стали пессимистичными, поскольку свежие данные создают картину замедления его экономики", — цитирует портал MarketWatch главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).