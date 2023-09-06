Фондовые индексы АТР в основном опускаются после публикации статистики
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, пока рынки оценивают различные экономические данные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,17% — до 3 149 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1 962,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 18 315 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 2 565,9 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,58% — до 33 180,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,74% — до 7 259,2 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать экономические данные из Китая, опубликованные днем ранее. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издательства Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта. Это, по словам экспертов, возобновило опасения рынков относительно экономики КНР.
Также рынки оценивали статистику из Австралии, опубликованную в ночь на среду. Так, рост ВВП страны во втором квартале оценен в 0,4% в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,3%, и в 2,1% — в годовом, хотя ожидался показатель на уровне 1,8%.
https://1prime.ru/Index/20230906/841667773.html