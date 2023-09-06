МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, пока рынки оценивают различные экономические данные, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть стабилизируются после роста накануне

По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,17% — до 3 149 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1 962,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 18 315 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 2 565,9 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,58% — до 33 180,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,74% — до 7 259,2 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать экономические данные из Китая, опубликованные днем ранее. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издательства Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта. Это, по словам экспертов, возобновило опасения рынков относительно экономики КНР.

Также рынки оценивали статистику из Австралии, опубликованную в ночь на среду. Так, рост ВВП страны во втором квартале оценен в 0,4% в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,3%, и в 2,1% — в годовом, хотя ожидался показатель на уровне 1,8%.