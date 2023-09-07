МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают снижение вслед за индексами США, трейдеры обращают внимание и на макростатистику Китая, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгов растет до 98,48 рубля

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,59% — до 3 139,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1 949,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,06%, до 18 233 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2 543,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 1,29% — до 7 163,6 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,74% — до 33 005,5 пункта.

Фондовые рынки в азиатском регионе сдержала динамика американских индексов, которые снизились в среду, в том числе технологический индекс NASDAQ сократился примерно на 1,1%.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Импорт в КНР августе понизился в годовом выражении на 7,3% при прогнозе снижения на 9%, а экспорт опустился на 8,8%, вместо ожидаемого сокращения на 9,2%. Показатели оказались лучше прогнозов, но заметное снижение показателей по-прежнему поддерживает опасения по поводу перспектив экономики КНР.