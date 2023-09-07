МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в минусе вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Влияние на котировки оказала также макростатистика из Китая. Акции на Мосбирже растут в начале торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,13%, до 3 122,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,76%, до 1 936,86 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,32%, до 18 184,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,59%, до 2 548,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 7 171 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,73%, до 33 010 пунктов.

Уходу от риска трейдеров Азии способствовало снижение фондовых индексов США, которые в среду закрылись в минусе. В том числе технологический индекс NASDAQ сократился примерно на 1,1%.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику из Китая. Импорт в КНР в августе в годовом выражении снизился на 7,3% при прогнозе снижения на 9%, а экспорт уменьшился на 8,8% вместо ожидаемого сокращения на 9,2%. Таким образом, показатели оказались лучше прогнозов, но все равно продемонстрировали снижение, что поддержало опасения по поводу перспектив восстановления экономики Китая.