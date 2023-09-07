МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на фоне удешевления евро к доллару после выхода макростатистики по еврозоне и Германии, следует из данных торгов. Фьючерсы Уолл-стрит падают в преддверии выхода статданных по США

По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3% — до 7 448,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 7 225,47 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 15 768,05 пункта.

Стоимость евро к доллару снижается на 0,1%, а удешевление европейской валюты поддерживает относительный доход компаний-экспортеров, что позитивно для стоимости их акций.

Евро дешевеет после публикации слабой макростатистики по еврозоне. Так, окончательная оценка роста ВВП еврозоны во втором квартале была пересмотрена до 0,5% с 0,6% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1% с 0,3%.

Промпроизводство Германии в июле сократилось хуже ожиданий — на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, ожидалось сокращение на 0,5%. Такая статистика сдерживает рост немецкого DAX.

Поддерживают торги и корпоративные новости. Так, акции британской Melrose Industries дорожают на 6,8% после того, как компания повысила прогноз на текущий фингод, также нарастив выручку по итогам полугодия.