МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги в основном в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84%, до 3 142,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1 952,91 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index сократился на 0,57%, до 18 097,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,36%, до 2 556,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7 192,3 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,41%, до 32 475 пунктов.

Инвесторы оценивали слова главы центробанка Японии Кадзуо Уэды (Kazuo Ueda) о возможности ухода регулятора от отрицательной учётной ставки. Японский ЦБ ввел её — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года, и продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики, хотя другие центробанки в целях борьбы с инфляцией склонны повышать ставки рефинансирования.

Также в субботу госстатуправление Китая сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам августа составила 0,1% после дефляции в 0,3% месяцем ранее.

Кроме того, трейдеры оценивали новость о том, что главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang) ушел с поста всего через два месяца после того, как сосредоточил свое внимание на облачных технологиях. Этот уход вызвал беспокойства по поводу плана отделения подразделения и возможности разногласий в руководстве. Акции Alibaba снизились в цене на 3% на бирже Гонконга.