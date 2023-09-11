МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник растут в ожидании решения по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Золото дешевеет в ожидании выхода данных от ФРС

По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,21%, до 35 008 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 15 583,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4 527,75 пункта.

На следующей неделе американский регулятор обнародует решение по монетарной политике. Согласно порталу CME Group, 93% аналитиков полагают, что ФРС сохранит учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

Одним из главных драйверов решения для регулятора станут статданные по потребительским ценам в США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее.

"Дебаты по учетной ставке остаются центральной темой в размышлениях инвесторов, и на этой неделе появятся новые данные по инфляции, которые могут проявить немного света на ситуацию", — сказал порталу MarketWatch глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).