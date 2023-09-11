МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне снижения курса доллара, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Доллар слабеет в ожидании статданных по США

По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,37%, до 34 704,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 13 838,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4 480,63 пункта.

Курс доллара в понедельник снижается в понедельник к основным мировым валютам. В частности, по отношению к иене американская валюта дешевеет на 1%.

"Слабость доллара, несомненно, является "бычьим" фактором для рынков", — сказала агентству Блумберг стратег по мировым акциям Citigroup Бета Мантей (Beata Manthey).

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. По словам аналитиков Morgan Stanley, суперкомпьютер Dojo, разработкой которого занимается Tesla, может увеличить рыночную стоимость компании на 600 миллиардов долларов. Акции Tesla дорожают на 6,6%.

Кроме того, бумаги Qualcomm растут в цене на 3%. Компания сообщила о заключении соглашения с Apple о поставке модемных чипов Snapdragon для смартфонов, которые будут выпущены в 2024-2026 годах.