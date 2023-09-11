МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом перед публикацией итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. ЕЦБ сделает паузу в цикле повышения ставок, считают в Jefferies

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,25%, до 7 496,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 7 278,27 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 15 800,99 пункта.

В четверг станут известны итоги заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 4,25%. Кроме того, центробанк представит обновленные экономические прогнозы по еврозоне.

Во вторник трейдеры будут оценивать данные по рынку труда Великобритании. Согласно прогнозам, безработица в стране в мае-июле выросла до 4,3% с 4,2% ранее. Также во вторник Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии, который, как ожидается, в сентябре уменьшился до минус 15 пунктов с минус 12,3 пункта месяцем ранее.