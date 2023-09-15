МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели выросли на 1-3%, следует из данных торгов. Российский рынок акций поднялся после роста ключевой ставки Банком России

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,5%, до 7 711,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 7 378,82 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 15 893,53 пункта.

За неделю FTSE 100 поднялся на 3,12%, CAC 40 — на 1,91%, DAX — на 0,94%. Только за четверг индексы выросли на 1-2%.

Основным событием недели стало заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%. В то же время ЕЦБ указал на то, что достиг значения ставки, достаточного для достижения целевого уровня инфляции.

"ЕЦБ подтвердил общие ожидания пика процентных ставок, так что рынки действительно находятся в более благоприятном положении", — цитирует агентство Блумберг стратега по мировым рынкам JPMorgan Asset Management Винсента Джавинса (Vincent Juvyns).