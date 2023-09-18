МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник опускаются, следуя динамике бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. В МИД прокомментировали допуск китайских кораблей к СМП

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,03%, до 3 118,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1 919,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,4%, до 17 984 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,87%, до 2 578,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 7 234,5 пункта.

Торги в Японии не проходят в понедельник в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 вырос на 1,11%, до 33 582,5 пункта.

Негативная динамика основных фондовых бирж США повлияла на торги в Азии, в том числе технологический индекс NASDAQ уменьшился примерно на 1,56%.

Рынки в то же время ожидают на неделе заседаний ряда крупных центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США. Инвесторы ожидают паузы в повышениях ключевой ставки американским регулятором.

"Решение (ФРС — ред.) в среду является ключевым моментом, поскольку оно может иметь потенциальные последствия для экономики в целом и финансовых рынков", — комментирует агентству Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).