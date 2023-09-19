МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Доллар на старте торгов переходит к снижению

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 3 126,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,79%, до 1 906,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,01% — до 17 926 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,5% — до 2 561,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 7 202,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,86%, до 33 244 пунктов.

Внимание рынков на текущей неделе сосредоточено на заседаниях ряда крупных центробанков, в том числе Федерального резерва США, который может в среду сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. Вместе с тем, по данным CME Group, 35,4% аналитиков допускают ставку на уровне 5,5-5,75% к концу года. Ужесточение монетарной политики традиционно оказывает давление на фондовые рынки.

"Как всегда, заседание Федрезерва будет задавать тон мировым рынкам. Хотя ФРС, скорее всего, оставит ставки без изменений, ожидается, что в своем заявлении и на "точечных графиках" (прогнозах по ставке — ред.) она будет придерживаться решительно "ястребиной" позиции", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). Аналитик отметил, что регулятор может сохранить возможность для еще одного повышения ставки до конца года.

Также в четверг решение по ставке примет Банк Англии. Аналитики полагают, что британский регулятор может поднять ключевую ставку до 5,5% с 5,25%. А в пятницу Банк Японии может сохранить ультрамягкую монетарную политику, оставив учетную ставку на уровне минус 0,1%.