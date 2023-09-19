МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опускался ниже уровня в 1000 пунктов впервые с 16 августа на фоне распродаж на рынке акций, следует из динамики на Московской бирже. Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар

Долларовый индекс РТС к 15.56 мск снижается на 2,28%, до 1001,16 пункта и уже опускался до 999,22 пункта, рублевый индекс Мосбиржи падает на 2,38% — до 3060,5 пункта.