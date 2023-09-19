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2023
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Долларовый индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов
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Долларовый индекс РТС опускался ниже уровня в 1000 пунктов впервые с 16 августа на фоне распродаж на рынке акций, следует из динамики на Московской бирже. Долларовый индекс РТС к... ПРАЙМ, 19.09.2023
индексы, рынки, новости, индекс ртс, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опускался ниже уровня в 1000 пунктов впервые с 16 августа на фоне распродаж на рынке акций, следует из динамики на Московской бирже.
Долларовый индекс РТС к 15.56 мск снижается на 2,28%, до 1001,16 пункта и уже опускался до 999,22 пункта, рублевый индекс Мосбиржи падает на 2,38% — до 3060,5 пункта.