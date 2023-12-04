МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился ниже 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 28 сентября, следует из данных торговой площадки. Биткоин достиг рекордной отметки впервые с апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск падает на 1,29%, до 3101,78 пункта, а минутами ранее — опускался до 3096,28 пункта.

Долларовый индекс РТС падает на 1,57%, до 1078,1 пункта.