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2023
https://1prime.ru/Index/20231204/842446701.html
Индекс Мосбиржи опустился до минимума впервые с 28 сентября
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Российский рынок акций опустился ниже 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 28 сентября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск падает на 1,29%, до... ПРАЙМ, 04.12.2023
индексы, рынки, новости, россия, мосбиржа, торги, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился ниже 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 28 сентября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск падает на 1,29%, до 3101,78 пункта, а минутами ранее — опускался до 3096,28 пункта.
Долларовый индекс РТС падает на 1,57%, до 1078,1 пункта.