МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к концу 2024 года превысит по меньшей мере 3500 пунктов. И это произойдёт как за счет прихода на рынок денег от выплаченных дивидендов и постепенного снижения ключевой ставки Центробанка, так и за счет темпов роста экономики, которые могут еще раз преподнести сюрприз и оказаться ощутимо выше ожиданий, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря

При этом у некоторых аналитиков ещё более смелые ожидания. Они прогнозируют рост индекса Мосбиржи вплоть до 4000 пунктов, то есть процентов на 30 от текущих уровней.

В числе ожиданий экспертов — и появление на российском рынке акций новых имен эмитентов.

Мировые же рынки будут следить за риторикой регуляторов, которая может смениться с жесткой, "ястребиной", на мягкую, "голубиную".

ДРАЙВЕРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ

"Фокус мировых рынков в 2024 году должен сместиться от оценки инфляционных трендов на последствия жесткой денежно-кредитной политики, проводимой в 2023 году рядом основных центробанков развитых стран. Базовые ожидания – "мягкая посадка" экономики, переход весной на "голубиную" риторику Федрезерва США и далее начало цикла смягчения монетарной политики", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

А по мере окончания тренда на ужесточение монетарных условий инвесторы будут менее болезненно реагировать на поступающую макроэкономическую статистику, однако главным риском остается реализация сценария рецессии в результате избыточно высоких ставок рефинансирования, считает он.

Что касается цен на нефть, то выход Китая на пиковые уровни потребления и сокращение добычи странами ОПЕК+ будут нивелированы активным ростом добычи в США и Канаде, а также временной просадкой спроса в развитых странах из-за торможения экономики, при этом активного увеличения добычи нефти Венесуэлой и Ираном не ожидается из-за необходимости инвестиций, прогнозирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть будут способствовать сохранению дисконта российской нефти по отношению к Brent и в 2024 году, но, по нашим оценкам, он снизится до 14 долларов за баррель", — добавляет он.

"Цены на нефть большую часть года будут выше 80 долларов за баррель, однако могут быть и периоды снижения до 70 или даже до 65 долларов за баррель марки Brent. Вероятно, к концу 2024 года прояснится дальнейший спрос в странах Азии, что сформирует повышательный тренд", — в свою очередь полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

А Елена Кожухова из компании "Велес капитал" напоминает о политической составляющей: 2024 год в мире станет годом выборов, в марте в РФ, а в ноябре в США будут избирать президента, в июне пройдут выборы в Европарламент.

Одним из основных рисков на финансовых рынках остается волатильность и возможность возникновения "черных лебедей" в виде новых всплесков политической напряженности (например, вокруг Тайваня), неожиданных итогов выборов и других факторов, предупреждает она.

"В этом контексте вложения в золото остаются актуальными… Вопрос разблокировки российских активов может не решиться до завершения украинского конфликта, особенного прогресса в чем все еще не наблюдается", — добавляет Кожухова.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РОССИИ

"Основное давление на российский рынок акций по-прежнему будет оказывать санкционный фактор. Кроме того, стоит особо обратить внимание на риски сокращения валютной выручки экспортеров, риск дальнейшего снижения сальдо торгового баланса России, а также бюджетные риски, которые могут привести к увеличению дополнительных налогов и сборов", — считает управляющий активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александр Аникин. Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

Тем не менее, рынок будет демонстрировать позитивную динамику, уверен Манько. Во-первых, выплаты дивидендов будут поддерживать котировки многих бумаг, во-вторых, секционные риски во многом уже учтены в цене и настроения игроков будет в меньшей степени зависеть от этой темы. В-третьих, темпы роста экономики могут еще раз преподнести сюрприз и оказаться ощутимо выше ожиданий, поясняет он.

"В начале 2024 года важным фактором поддержки российского рынка акций может стать реинвестирование дивидендов. Сейчас как раз проходят дивидендные отсечки в крупных компаниях, а поступления на счета начнутся, вероятно, уже после праздников. Причем притоки от дивидендов могут растянуться на период до конца января, ведь последние значимые отсечки (у "Роснефти" и "Магнита") будут 10 января", — также полагает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В целом негативное влияние на индекс Мосбиржи может оказывать потенциальное укрепление рубля почти до конца первого квартала. Но при отсутствии негативных внешнеполитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может преодолеть отметку 3500 пунктов и стремиться развить повышение, считает Кожухова.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что помимо дивидендного фактора, структурно рост рынка будет поддерживаться высоким внутренним спросом, учитывая дальнейшее ухудшение условий для инвестирования в зарубежные активы. Способствовать росту российских акций может и общее улучшение настроений на мировом рынке в связи с вероятным началом цикла смягчения монетарной политики в США.

При этом во втором полугодии после ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка рост индекса Мосбиржи может ускориться, и в целом по итогам года у него есть потенциал превысить уровень в 3600 пунктов, уверен эксперт.

Но есть и ещё более позитивные взгляды. Так, Головинов ожидает роста рынка в следующем году с целевым ориентиром индекса Мосбиржи на конец 2024 года в 3800 пунктов. И если первое полугодие для рынка акций будет сложным, так как высокая ключевая ставка будет продолжать негативно сказываться на стоимости бумаг, то к середине лета стоит ожидать улучшения ситуации, добавляет он.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на отечественный рынок несмотря на небольшую нисходящую коррекцию с середины ноября из-за возросшей ключевой ставки. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может выйти к 4000 пунктам. Потенциал роста составляет 32% (с учетом дивидендов)", — ещё больше поднимает ставки Бахтин.

По его мнению, основной рост рынка может начаться в середине года с началом снижения ключевой ставки ЦБ при замедлении инфляции и "необходимости запускать экономику", а также в преддверии дивидендного сезона.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"В разрезе секторов предпочтение отдаем сегменту горной добычи и металлургии. В фокусе внимания акции сталелитейщиков: ММК, "Северсталь" и НЛМК должны вернуться к выплате дивидендов. Также интересны акции угледобывающих компаний ("Мечела" и "Распадской")", — рекомендует Головинов.

А из отраслей, ориентированных на внутренний рынок, он выделят бумаги компаний из сфер информационных технологий и потребительского сектора. В то же время акции банков и нефтяных компаний, ставшие дивидендными, должны двигаться вместе с рынком в условиях снижения ключевой ставки ЦБ и стабильного рубля, но интересны за счет совокупного дохода.

"Рост поставок угля в Азию также может и дальше оказывать поддержку "Мечелу" и "Распадской". Золотодобытчикам, тем временем, несмотря на высокие цены на драгоценный металл, не хватает дивидендного фактора. Среди акций "роста" можно выделить "IT-сектор", например, "Яндекс", — говорит Кожухова.

Наибольший потенциал роста — в секторах металлургии и добычи, а также у представителей ритейла и девелоперов, считает Бахтин.

Вероятно, лучше рынка будут по итогам года бумаги банков и металлургов, а хуже рынка — акции строительных компаний, считает Манько.

Также в ближайшие месяцы повышенный интерес в РФ, вероятно, по-прежнему будет наблюдаться к дивидендным акциям, которыми по итогам 2023 года останутся прежде всего представители банковского (Сбербанк, банк "Санкт-Петербург") и нефтегазового сектора ("Башнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть", "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Газпром", "Новатэк"), а также компании транспортного сектора, получающие преимущества от увеличения экспорта в Азию: "Совкомфлот" и НМТП, отмечает Кожухова.

"В 2024 году при этом интерес к IPO российских компаний при прочих равных, вероятно, сохранится: десятки компаний не исключают выхода на биржу, но фактическое размещение будет зависеть от складывающихся рыночных условий", — заключает она.