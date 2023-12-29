2023-12-29T11:10:46+03:00
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2023-12-29T11:10:46+03:00
2023
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Фондовые индексы Китая завершили 2023 год падением
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Фондовые индексы Китая завершили 2023 год снижением на 3-7%, а японский индекс подскочил на 28%, что стало сильнейшей динамикой роста за десять лет, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 29.12.2023
индексы, рынки, экономика, мировая экономика, новости, китай, япония, фондовые индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая завершили 2023 год снижением на 3-7%, а японский индекс подскочил на 28%, что стало сильнейшей динамикой роста за десять лет, свидетельствуют данные торгов.
За 2023 год индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,75%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — почти на 7%, гонконгский Hang Seng Index — на 14%. Южнокорейский KOSPI вырос на 18,7%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,7%, японский Nikkei 225 — на рекордные за десять лет 28%.
За четвертый квартал индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,4%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,8%, гонконгский Hang Seng Index — на 4,4%. Южнокорейский KOSPI вырос на 7,7%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,6%, японский Nikkei 225 — на 4,8%.