МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая завершили 2023 год снижением на 3-7%, а японский индекс подскочил на 28%, что стало сильнейшей динамикой роста за десять лет, свидетельствуют данные торгов. 

Вид на Шэньчжэньскую фондовую биржу, Китай

Фондовые индексы Китая по итогам торгов выросли

За 2023 год индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,75%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — почти на 7%, гонконгский Hang Seng Index — на 14%. Южнокорейский KOSPI вырос на 18,7%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,7%, японский Nikkei 225 — на рекордные за десять лет 28%.

За четвертый квартал индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,4%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,8%, гонконгский Hang Seng Index — на 4,4%. Южнокорейский KOSPI вырос на 7,7%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,6%, японский Nikkei 225 — на 4,8%.