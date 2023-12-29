МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги пятницы 29 декабря ростом, по итогам года французский CAC 40 показал сильнейший с 2021 года рост, немецкий DAX — с 2019 года, следует из данных бирж. Фьючерсы на индексы США повышаются в конце успешного 2023 года

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19% — до 7 737,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 7 543,18 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 16 725 пунктов.

Текущий год CAC 40 завершил в плюсе на 16,5%, DAX — на 20,1%. Показатели стали лучшими для индексов с 2021 и 2019 годов соответственно. FTSE 100 увеличился за 2023 год лишь на 3,8%.

Четвертый квартал стал для всех трех фондовых индексов лучшим за год — FTSE 100 вырос на 1,7%, CAC 40 — на 5,7%, DAX — на 8,7%. За месяц индикаторы выросли на 3,8%, 3,2% и 3,1% соответственно.

Основным поводом для оптимизма на европейских фондовых рынках, как и на мировых, стало замедление инфляции. Так, по итогам ноября годовая инфляция в еврозоне составила 2,4%, в то время как годом ранее показатель находился на уровне в 10,1%.

В связи с этим также увеличились ожидания смягчения монетарной политики, в частности понижения ставки Европейским центральным банком. По итогам последнего заседания он сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.