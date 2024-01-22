МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оборот торгов по всем секциям на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2023 году составил 1,772 триллиона рублей, что на 20,8% больше по сравнению с предшествующим годом, сообщила торговая площадка. СПбМТСБ запустит аналог терминала Bloomberg

"СПбМТСБ по итогам 2023 года добилась существенного роста по основным показателям работы. Оборот по всем секциям составил 1,772 триллиона рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6 305 по сравнению с 5 362 годом ранее, добавила биржа.

Уточняется, что объем торгов нефтепродуктами в прошедшем году превысил 31 миллион тонн, это на 6,4% больше, чем в 2022 году, и является рекордным показателем за время работы СПбМТСБ. Оборот в секции увеличился на 15,1% год к году, до 1,616 триллиона рублей. Количество зарегистрированных участников в секции увеличилось за год с 2 118 до 2 340. В секции "Нефть" реализовано 2,114 миллиона тонн на сумму 91,751 миллиарда рублей, что в 4,1 раза больше.

В секции "Газ природный" реализовано 9,6 миллиарда кубометров (на 68,4% больше соответствующего показателя предыдущего года). Оборот торгов составил 35,181 миллиарда рублей. В секции "Энергоносители" реализовано 262 640 тонн угля разных марок на общую сумму 867,457 миллиона рублей.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.