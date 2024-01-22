Оборот торгов на СПбМТСБ за 2023 год вырос до 1,8 триллиона рублей
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оборот торгов по всем секциям на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2023 году составил 1,772 триллиона рублей, что на 20,8% больше по сравнению с предшествующим годом, сообщила торговая площадка.
"СПбМТСБ по итогам 2023 года добилась существенного роста по основным показателям работы. Оборот по всем секциям составил 1,772 триллиона рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.
Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6 305 по сравнению с 5 362 годом ранее, добавила биржа.
Уточняется, что объем торгов нефтепродуктами в прошедшем году превысил 31 миллион тонн, это на 6,4% больше, чем в 2022 году, и является рекордным показателем за время работы СПбМТСБ. Оборот в секции увеличился на 15,1% год к году, до 1,616 триллиона рублей. Количество зарегистрированных участников в секции увеличилось за год с 2 118 до 2 340. В секции "Нефть" реализовано 2,114 миллиона тонн на сумму 91,751 миллиарда рублей, что в 4,1 раза больше.
В секции "Газ природный" реализовано 9,6 миллиарда кубометров (на 68,4% больше соответствующего показателя предыдущего года). Оборот торгов составил 35,181 миллиарда рублей. В секции "Энергоносители" реализовано 262 640 тонн угля разных марок на общую сумму 867,457 миллиона рублей.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/Index/20240122/842861148.html