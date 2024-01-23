МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китай может создать специальный стабилизационный фонд для покупки акций через Гонконгскую биржу для нормализации падающего рынка, сообщило агентство Bloomberg. Moody's установило негативный прогноз рейтинга Гонконга

Согласно материалу, китайские власти намерены привлечь порядка двух триллионов юаней (278 миллиардов долларов), в первую очередь из офшорных счетов китайских госпредприятий. Более того, около 300 миллиардов юаней уже было выделено для инвестирования в акции через China Securities Finance или Central Huijin Investment.

Как отметило издание, Пекин пытается остановить активную продажу акций, чтобы защитить дальнейшее падение базового индекса CSI 300, который накануне рухнул до пятилетнего минимума. Кроме того, в качестве цели власти КНР рассматривают меры по успокаиванию китайских розничных инвесторов, многие из которых пострадали от затяжного спада в сфере недвижимости.

Кризис недвижимости "процветает" в Китае уже несколько лет. Помимо всего прочего, он усугубляется негативно настроенными инвесторами, сокращением иностранных инвестиций и упадком доверия среди местных предприятий.

В начале декабря 2023 года аналитики рейтингового агентства Moody's подтвердили высокий рейтинг Китая, но понизили прогноз страны со "стабильного" до "негативного" из-за растущего государственного долга и тревожного состояния экономики Китая.