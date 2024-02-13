МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы упали во вторник. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом данных по потребительской инфляции в США, которые помогут им скорректировать прогнозы относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Участники рынка также оценивают представленную ранее корпоративную отчетность.

К 08.06 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,2% от двухлетнего максимума. Чутко реагирующий на изменение процентных ставок технологический сектор упал до однонедельного минимума, потеряв 1,3%.

В центре внимания рынка во вторник — данные по росту потребительских цен в США в январе, которые выйдут в 13.30 по Гринвичу. Они дадут инвесторам представление о том, когда ФРС может начать понижение процентных ставок.

В 10.00 по Гринвичу выйдут индексы настроений в Германии и еврозоне, рассчитываемые ZEW.

Акции TUI выросли на 6,7%, показав лучший результат в составе STOXX 600. Показатели крупнейшего туроператора Европы за 1-й квартал превзошли ожидания. Компании удалось выйти на прибыльность, благодаря здоровому спросу.

Бумаги немецкой компании Thyssenkrupp Nucera подорожали на 5%. Ее продажи в 1-м квартале выросли более чем на треть благодаря росту спроса на технологию электролиза.

Акции Randstad поднялись на 0,2% после выхода отчетности, показавшей, что базовая прибыль кадровой компании в 4-м квартале оправдала ожидания рынка.