МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня снижаются, пока инвесторы готовятся к публикации данных по инфляции, которые могут положить конец энтузиазму на рынке и прояснить сроки снижения процентных ставок.

В центре внимания будет динамика индекса потребительских цен в январе. Показатель за последний квартал 2023 года был немного скорректирован, благодаря чему инвесторы смогли выдохнуть с облечением.

Экономисты, опрошенные Reuters, предполагают, что потребительская инфляция в январе составила 2,9% в годовом выражении после 3,4% в декабре. Индекс потребительских цен без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания и энергия, вероятно, вырос на 3,7% против роста на 3,9% в декабре.

"Данные по потребительской инфляции, скорее всего, спровоцируют некоторую волатильность на рынках. Если индексы окажутся выше, чем ожидалось, то, как мы предполагаем, возникнет сильное понижательное давление на акции", — отметил Джоэль Крюгер, рыночный стратег в LMAX Group.

Индекс волатильности Cboe достиг максимума за неделю, что отражает некоторую нервозность на Уолл-стрит в преддверии выхода данных.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA просели на 66 пунктов, или 0,17%, e-mini на S&P 500 опустились на 21,75 пункта, или 0,43%, а e-mini на Nasdaq 100 — на 146,5 пункта, или 0,82%.

Снижение ставок ФРС в марте выглядит маловероятным в контексте устойчивости экономики, и инвесторы в основном ожидают первое снижение в мае-июне. Вероятность снижения в мае, согласно CME FedWatch, оценивается в 56%, тогда как в начале января она оценивалась в 95%.

"Несмотря на затишье на валютном рынке и недавнее изменение ожиданий относительно ставок в сторону менее мягкого сценария, на рынке акций США продолжилось рекордное ралли. Это вызывает беспокойство, поскольку инвесторы, кажется, игнорируют эти признаки и продолжают настаивать на смягчении политики любой ценой", — заметил Крюгер.

На Уолл-стрит продолжается ралли: ключевой индекс S&P 500 впервые с марта 1972 года вырос по итогам 14 из 15 последних недель. DJIA также находится на рекордно высоком уровне, а Nasdaq в понедельник в какой-то момент преодолел рекордный уровень закрытия от ноября 2021 года.

Ралли стартовало в ноябре 2023 года из-за надежд на непременное смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году, а признаки хороших результатов компаний подкрепили подъем. Рынки также продолжают вознаграждать акции тяжеловесов, которые оказались в центре недавнего ажиотажа вокруг ИИ. Nvidia в понедельник на короткие период обошла Amazon.com по рыночной капитализации.

Инвесторы также довольны устойчивостью экономики. Опрос Bank of America показал, что они сократили уровни денежных средств и нарастили позиции на рынках акций, поскольку впервые с апреля 2022 года больше не ожидают рецессию.