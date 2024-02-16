МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В пятницу фьючерсы на фондовые индексы S&P и Nasdaq выросли. Инвесторы ждут данных по ценам производителей, в которых могут быть сигналы о динамике понижения ставок ФРС. Акции Applied Materials подорожали после выхода оптимистичного прогноза прибылей.

Ключевые индексы Уолл-стрит восстановились после отступления ранее на этой неделе под давлением превысивших прогноз данных по инфляции. Отчет, показавший сокращение розничных продаж в США, усилил ожидания смягчения политики ФРС в первой половине этого года.

Трейдеры с наибольшей вероятностью прогнозируют первое понижение ставок в июне, а вероятность понижения в мае оценивают в 34,8%, показывает индикатор FedWatch.

Отчет по ценам производителей выйдет в 13.30 по Гринвичу. По прогнозу экономистов, в январе индикатор вырос на 0,1% после неожиданного снижения в декабре.

"Похоже, что рынки оправились от инфляционного шока этой недели", — сказал директор AJ Bell по инвестициям Расс Моулд.

По его словам, "отчет по ценам производителей важен", потому что компании обычно перекладывают растущие затраты на покупателей.

Акции Applied Materials в пятницу до открытия биржевой сессии подскочили на 13,0%, после того как компания представила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки во 2-м квартале, мотивировав это сильным спросом на новые микросхемы, применяемые в устройствах с искусственным интеллектом.

Акции большинства других тяжеловесов тоже выросли. Бумаги Nvidia подорожали на 1,7% после того, как Oppenheimer повысил их целевую стоимость на 200 долларов до 850 долларов.

Высокие прибыли компаний и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта в этом году поддерживают ралли на Уолл-стрит, и S&P 500 перевалил за отметку 5000.

В четверг LSEG опубликовала дынные, согласно которым 80,3% компаний из S&P 500 отчитались о превысивших прогнозы прибылях. В среднем за год доля таких компаний составляет 76%.

В пятницу также выйдет индекс настроений потребителей по версии Мичиганского университета.

К 10.30 по Гринвичу фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 36 пунктов, или на 0,09%, аналогичные фьючерсы на S&P 500 выросли на 11 пунктов, или на 0,22%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 107,75 пункта, или на 0,6%.

Акции криптовалютной биржи Coinbase Global подскочили на 11,2%, после того как она впервые с 2021 года объявила о прибыли по итогам квартала.

Бумаги DoorDash подешевели на 7,6%, после того как компания опубликовала квартальный прогноз рентабельности, недотягивающий до ожиданий инвесторов.