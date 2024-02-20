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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января
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Российский рынок акций в вечернюю торговую сессию вторника усилил падение: индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 20.02.2024
индексы, рынки, новости, россия, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю торговую сессию вторника усилил падение: индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 19.28 мск падает на 1,61%, до 3192,36 пункта.