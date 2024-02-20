МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю торговую сессию вторника усилил падение: индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 19.28 мск падает на 1,61%, до 3192,36 пункта.