МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы снижались в среду в преддверии публикации отчетности компании Nvidia, которая, как надеются многие, послужит оправданием ралли акций, связанных с развитием технологии искусственного интеллекта. Позднее в среду будут опубликованы протоколы январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Предпринятые властями Китая меры стимулирования экономического роста спровоцировали новую волну опасений относительно перспектив роста активности, и это негативно отразилось на котировках нефти и некоторых других сырьевых товаров.

Европейские фондовые индексы упали в среду, так как акции HSBC потеряли 5%. Крупнейший банк региона сообщил о годовой прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс STOXX 600 потерял 0,3%, но оставался вблизи рекордного максимума. Всемирный MSCI упал на 0,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня.

Ключевым событием в среду станет публикация отчетности компании Nvidia после закрытия американской сессии. Этот отчет является ключевым фактором, который определит настроения на рынке в ближайшие недели.

Кроме того, позднее состоятся выступления президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, а также представителя Управляющего совета Банка Англии Свати Дингры.

"Важным событием станет отчетность Nvidia после закрытия рынков в США. Со стороны центральных банков же мы ожидаем протоколов заседания ФРС, выступлений Бостика и Дингры", — сказал стратег-аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

На премаркете в среду акции Nvidia торговались с понижением на 1,6%. Фьючерсы на Nasdaq упали на 0,4%, а фьючерсы на S&P 500 просели на 0,24%.

Китайские фондовые индексы выросли на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Накануне власти страны осуществили самое значительное за всю историю ведения подобной статистики снижение ипотечной ставки, усилив меры стимулирования рынка недвижимости.

"Регуляторы сохраняют осторожность и придерживаются постепенного подхода, не исключая осуществления дальнейших мер в случае необходимости", — сказал Цзянь Ши Кортеси из GAM Investments.

"Настроения рынка немного улучшились, но устойчивость больше зависит от восстановления экономической активности и прибыли компаний", — добавил он.