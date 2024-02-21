МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали торги с потерь в преддверии выхода отчета Nvidia, занимающейся разработкой чипов. Этот отчет может в теории затруднить или, напротив, подогреть ралли этого года, связанное с искусственным интеллектом. Инвесторы также ждут публикацию протоколов последнего заседания ФРС.

Акции Nvidia утром снизились на 1,2% после падения более чем на 4% в ходе сессии вторника. Отчетность компании выйдет сегодня после закрытия сессии

Ожидается, что Nvidia сообщит о росте выручки в 4-м квартале более чем втрое, благодаря высокому спросу на ее чипы, доминирующие в сфере ИИ.

Аналитики предупреждали, что завышенные оценки могут сделать бумаги Nvidia уязвимыми для резкого падения в случае, если отчетность компаний окажется недостаточно ошеломляющей. Падение котировок Nvidia может повлечь за собой более широкую распродажу бумаг технологического сектора, получавших поддержку за счет ставок на ИИ.

"(Nvidia) считается лидером в революции ИИ, — отметил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments. — Очевидно сейчас присутствует нервозность по поводу любых разочаровывающих показателей из-за таких завышенных котировок в сегменте технологических гигантов. Для дальнейшего подъема Nvidia нужно не только превзойти ожидания, но и выпустить очень сильный прогноз".

С начала года бумаги Nvidia подскочили на 38,2%, тогда как индекс полупроводникового сектора Philadelphia Semiconductor добавил 5,7%, а индекс Nasdaq — 3,6%.

В начале торгов 5 из 11 ведущих субиндексов S&P 500 снижались. Технологический сектор потерял 1%.

Движимое верой в ИИ ралли, наблюдавшееся на Уолл-стрит в этом году, застопорилось после того, как вышедшие на прошлой неделе данные указали на устойчивость инфляции, породив обеспокоенность тем, что ФРС отложит начало цикла понижения процентных ставок.

Как сегодня сказал президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, январская инфляционная статистика затрудняет для ФРС принятие будущих решений по процентным ставкам.

В 19.00 по Гринвичу выйдут протоколы январского заседания ФРС, которые могут содержать намеки на возможные сроки первого в этом году понижения процентных ставок.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, большинство трейдеров учитывают в котировках начало понижения ставок ФРС в июне, тогда как в начале года первое понижение ставок ожидалось в марте.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average снизился на 104,68 пункта, или 0,27%, до 38 459,12 пункта, S&P 500 снизился на 10,96 пункта, или 0,22%, до 4 964,55 пункта, Nasdaq Composite снизился на 69,03 пункта, или 0,44%, до 15 561,76 пункта.

Акции Palo Alto Networks упали на 25,4% после того, как компания, работающая в сфере кибербезопасности, представила прогноз оборота по счетам за 3-й квартал ниже рыночных ожиданий. Это говорит об осторожном подходе бизнесов к затратам.

Акции Fortinet, Zscaler и Crowdstrike Holdings, работающих в той же сфере, подешевели на 7%-14%.

Бумаги Amazon.com подорожали на 1,7%. Со следующей недели компания должна быть включена в DJIA вместо Walgreens Boots Alliance. Акции Walgreens снизились в цене на 3,5%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,08 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,71 к 1.

В S&P зафиксировано 10 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 18 максимумов и 30 минимумов.