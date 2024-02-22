МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американский индекс S&P 500 в четверг ненадолго достиг внутридневного рекордного максимума. Блестящие результаты и прогноз Nvidia стимулировали очередное ралли, которое в этом году возглавляет сегмент технологий искусственного интеллекта.

Акции Nvidia взлетели на 12,9%. Разработчик чипов прогнозирует рост выручки за 1-й квартал примерно в три раза благодаря сильному спросу на чипы для ИИ.

Выручка компании за 4-й квартал превзошла ожидания. Если ее акциям удастся удержать такой прирост, ее рыночная капитализация увеличится более чем на 200 млрд долларов.

На момент написания обзора индекс S&P 500 поднялся на 1,31% до 5047,07 пункта после роста ранее до 5051,37 пункта — внутридневного рекордного максимума.

В начале торгов 8 из 11 субиндексов S&P 500 повышались. Технологический сектор возглавил подъем, добавив 3,8%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 226,78 пункта, или 0,59%, до 38 839 пунктов, а Nasdaq Composite подскочил на 332,50 пункта, или 2,13%, до 15 913,37 пункта.

Бумаги других компаний, которые должны выиграть от эйфории вокруг ИИ, также дорожают. Акции Advanced Micro Devices, конкурента Nvidia, бумаги Super Micro Computer и Arm Holdings набрали 6,9%-16,8%.

Индекс полупроводникового сектора Philadelphia Semiconductor прибавил 4%.

Бумаги технологических гигантов и акции роста, в том числе Alphabet и Microsoft, прибавили 0,8%-2,4%.

Отчетность Nvidia стала серьезной проверкой на прочность ралли на Уолл-стрит. Некоторые аналитики предупреждали, что разочаровывающие результаты могут инициировать активные продажи в технологическом секторе.

"Особой популярностью среди инвесторов пользуются акции Nvidia, но они также по достоинству оценили весь сегмент ИИ. В краткосрочной перспективе акции многих этих компаний определенно будут обладать сильным импульсом роста", — считает Пол Нолте, старший консультант и рыночный аналитик Murphy & Sylvest, однако он предупредил о рисках в долгосрочной перспективе.

"Оценки предполагают рост прибыли аналогичными темпами в следующие 4-5 лет, а для компании такого размера это будет сложной задачей", — добавил Нолте, имея в виду Nvidia.

Тем временем протоколы последнего заседания ФРС вчера показали, что большинство руководителей центробанка обеспокоены рисками слишком скорого снижения процентных ставок. В связи с этим инвесторы придерживаются мнения, что ФРС начнет снижать ставки в июне.

Как показали макроданные, число первичных заявок на пособие по безработице в США в период с 11 по 17 февраля сократилось на 12 000 до 201 000 с коррекцией на сезонность. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 218 000 заявок.

Тем временем, согласно вышедшим в четверг предварительным индексам S&P Global, деловая активность в США в феврале замедлилась, а инфляция также снизилась: индекс закупочных цен упал до минимума почти за 3,5 года. Это может смягчить опасения насчет усиливающегося ценового давления в США.

Согласно данным LSEG, из 395 компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся о квартальных результатах по состоянию на пятницу, 80% превзошли ожидания по прибыли.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,94 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,58 к 1.

В S&P зафиксировано 42 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 43 максимума и 32 минимума.