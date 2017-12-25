Замглавы ФАС Кашеваров: Нужно сокращать долю государства в Сбербанке и ВТБ

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Янис Мадни. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже который год подряд отмечает, что ситуация с конкуренцией в банковской системе ухудшается. В 2017 году служба зафиксировала тренд на рост доли госбанков как на федеральном, так и на региональных рынках. В связи с этим служба уже согласовала с Центральным банком инициативу, которая введет запрет на покупку госбанками частных игроков. Как снизить участие государства в секторе, мешают ли санкции приватизации ВТБ VTBR и Сбербанка SBER, о наказаниях за "словесные интервенции" и непрекращающемся противостоянии малого бизнеса и торговых сетей, в интервью агентству "Прайм" рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

- Андрей Борисович, первое, что хотелось бы спросить - какова конкуренция в банковском секторе России?

- ФАС на постоянной основе проводит мониторинги состояния конкуренции, но в прошлом году с учетом складывающейся на рынке ситуации он был проанализирован в динамике за достаточно длительный период - с 2011 года по середину 2017 года.

Расчеты показали, что состояние конкуренции в банковской системе ухудшается, и все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием, как на федеральном, так и особенно на региональном уровне.

Имеющиеся цифры свидетельствуют о том, что конкуренция с этими банками со стороны других участников рынка крайне затруднена, если не вовсе совсем невозможна.

Большинство региональных рынков (от 48 до 81, в зависимости от продуктового сегмента) при этом являются высококонцентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерно наличие доминирующего игрока и низкого уровня развития конкуренции. Рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень конкуренции, к текущему моменту практически не осталось.

- По этому поводу в 2017 году как раз вы высказали предложение запретить госбанкам любые покупки активов, собирались направить его в ЦБ. Что с ним сейчас?

- Мы направили его в Центральный банк, и более того, уже получили ответ.

- И как он звучит? И какие еще предложения озвучивала ФАС?

- В целом, регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Суть наших предложений заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокирующий пакет доли уставного капитала кредитных организаций. Тем самым мы хотим создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов.

Исключение в данном случае может составить реализация предусмотренных на текущий момент процедур предупреждения банкротства банков и, например, необходимость обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях.

ЦБ поддержал это предложение в части введения в закон о банковской деятельности ограничений на увеличение доли государства в банковской системе с учетом предложенных нами исключений.

Также ЦБ предложил рассмотреть вопрос об еще одном исключении. Так, Банк России предлагает проработать возможность увеличения доли госучастия в банках в случае возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать риски стабильности в банковской сфере, связанных с вопросами безопасности.

Вторая часть наших предложений предусматривала исключение из условий допуска к участию в госпрограммах размер собственного капитала банка, а также наличие госдоли в банках и опираться исключительно на присвоенный банку кредитный рейтинг российских агентств.

В этом отношении нас Банк России поддерживает частично. ЦБ согласен с тем, что кредитный рейтинг должен стать основным критерием, по которым банки отбираются для участия в подобных программах. В то же время регулятор считает важным сохранить существующие исключения для банков, проходящих через процедуру финансового оздоровления, независимо от форм собственности инвесторов.

Если резюмировать нашу переписку, то ЦБ готов к диалогу по данной проблеме и уже можно переходить в рабочую фазу – вырабатывать конкретные предложения, как ограничивать долю государства в банковской системе.

- Вы собираетесь это делать на протяжении текущего года?

- У нас есть дорожная карта, которая согласована с Центральным банком, по мере реализации она может дополняться другими пунктами. И здесь возможна дискуссия по дополнению дорожной карты пунктом - ограничение доли государства в банковской сфере. Соответственно, потребуется разработка конкретных мер совместно с ЦБ.

- Ситуация, которая произошла в 2017 году: сначала "Открытие", потом Бинбанк, потом Промсвязьбанк были санированы и, по сути, стали государственными – не беспокоит ФАС?

- Стабильная банковская система приоритетнее, нежели чем вопросы государственной или частной собственности. Это данность, с которой можно мириться или не мириться, но она необходима для обеспечения устойчивости банковской системы. В то же время в этих условиях не следует забывать, что после процедуры санирования доля государства будет снижаться, то есть банки будут продаваться частным инвесторам.

- Да, об этом говорил президент. Но, например, Минфин говорил, что считает правильным объединить все эти три банка и продать их. Хотя высказывается мнение, что легче реализовать их по раздельности.

- Естественно, что легче по отдельности, потому что активы этих банков немаленькие, и для того, чтобы найти покупателей для их продажи по справедливой цене, лучше, конечно, продавать раздельно. Если продавать все это оптом, то и цена будет ниже, и деньги частным инвестором будет найти труднее.

- Но покупка этих активов будет согласовываться, ходатайства должны будут поступать в ФАС?

- Безусловно, конечно.

- Учитывая вашу переписку с ЦБ и инициативы по ограничению госучастия, если, например, ВТБ захочет приобрести "Открытие", в этом случае ФАС одобрит сделку?

- Вот в том контексте, в котором мы говорим, тогда это вряд ли.

- То есть госбанкам лучше не приобретать эти активы?

- Дискуссия по ограничению доли государства в банках велась в двух ракурсах. Первый - это посчитать совокупную долю госучастия, зафиксировать ее и не допускать увеличения. Но когда начали считать эту долю, оказалось, что сделать это крайне затруднительно. Относить тех или иных собственников к государственным или нет - это трудоемкая работа и, может быть, не очень эффективная.

Поэтому легче второй путь - ограничения вводить запретом на покупку в будущем долей в уставных капиталах банков и соответственно поглощать какие-либо частные банки. Это более администрируемый процесс, нежели первый путь. И он более точный.

Нам предстоит двигаться по этому пути. Если же говорить о сокращении доли государства в банковской сфере, то нужно реализовывать планы приватизации госбанков, эта тема периодически дискутируется. И были уже их IPO, и, наверное, здесь лучше и дальше сокращать долю через проведение IPO.

- Говорят, что проведению приватизации банков мешают санкции.

- Для этого случая санкции, я считаю, это условный фактор. Вопрос - есть деньги для такого проведения либо их нет. Вот, собственно, здесь оценка для проведения IPO, наверное, глобальна и упирается только лишь в наличие денег и в оценку возможности инвесторов купить предложенные акции.

- Это вы про ВТБ говорите?

- Я говорю вообще про госбанки и в целом про процесс сокращения доли государства в банках, как один из возможных путей.

- Вы считаете, что Сбербанк и ВТБ нужно продолжить приватизировать?

- Я считаю, нужно сокращать долю государства в них. Возможный путь здесь - все должно корреспондироваться с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковской системы. И уже тогда можно будет говорить о приватизации, когда этот процесс с учетом тех новых путей, которые сейчас выработал Центральный банк, будет понятен, и придет уверенность, что этот механизм работает.

Есть юрисдикция, которая стабильность банковской системы обеспечивает несколько иными механизмами, а именно требованием заключения генеральных соглашений с Нацбанком, с генеральным акционером этого банка. Суть соглашения сводится к тому, чтобы этот генеральный акционер в случае ухудшения показателей банка, начал его финансово оздоровлять. У нас сейчас ситуация другая.

Собственники, если они имеют диверсифицированный капитал, в первую очередь начинают расставаться с активами на банковском рынке и спасать активы промышленные. А вот если предположить, что соглашение заключается с генеральным акционером, то мы будем иметь обратную картину.

То есть, в первую очередь будет спасаться банк, собственники вынуждены будут расставаться с активами в других отраслях и наоборот - поддерживать стабильность банковской системы как таковой. Оба механизма имеют право на существование. Долгое время у нас стабильность банковской системы ассоциировалась именно с поддержкой государства.

- Проблемы в трех банках, которые произошли в прошлом году, как вы, наверное, помните, еще предсказывал аналитик "Альфа капитала" Сергей Гаврилов. В таком случае, считаете ли вы обоснованным предупреждение ФАС, которое он за это получил?

- Да, это животрепещущий вопрос. Не надо на себя принимать функцию регулятора. Когда начинается распространение информации не регулятором, к примеру, инвестконсультантом, пусть даже информации, соответствующей действительности, это существенно снижает шансы кредитной организации на выживание. Если регулятор не отозвал лицензию, если регулятор не остановил те или иные банковские операции, которые выполняет банк, значит, шанс еще есть.

А когда говорит частное лицо, в данном случае я имею ввиду юрлицо, где физлицо выполняет свои должностные обязанности, то тогда возникает стихийная паника, происходит отток капитала. То есть вы можете консультировать своего потенциального клиента и говорить ему: "Вот, вкладывай сюда или не вкладывай сюда деньги, или держи акции, продавай, покупай". Это одна история.

Но когда такие консультации переходят в публичную плоскость, возникает уже совсем другой резонанс. Никто не возражает против публичного объявления того, что делать с акциями. Держать акции - это позитив, значит, ничего плохого не происходит. Покупать акции - более того, значит, банк растет. Продавать акции – это можно рассматривать, как призыв фиксировать прибыль, она сейчас максимальная. То есть во всех этих трех рекомендациях есть позитив.

А вот когда говорят: "Убирайтесь из банка, потому что сейчас он рухнет", - это сплошной негатив. Любые негативные новости, которые касаются финансовых организаций, исходящие не от регулятора, дестабилизируют финансовые рынки. Будь то банковский, страховой, какой угодно. И поэтому здесь нужны ограничения с точки зрения, скажем, распространения информации в публичном поле.

- Но тогда предупреждение является не слишком ли мягким для человека, который дестабилизирует своими словами финансовые рынки?

- Это уже дальнейший анализ и оценка. Тем более что мы готовы обсуждать правила игры и разрабатывать стандарты, в том числе, в инвестконсультировании.

Поэтому пути решения проблемы, на мой взгляд, прорисовываются – в запретах на опубликование подобной информации и рекомендаций. А если что-то и публиковать, то в каких-то заданных форматах из серии "держать, продавать и покупать".

- Давайте поговорим про торговлю. В 2017 году многие эксперты стали отмечать, что на рынке идет активная консолидация ритейлеров. Хотелось узнать, наблюдает ли ФАС такую тенденцию, которая может вредить конкуренции?

- Нет, таких тенденций не наблюдаем. Потому что для торговых сетей установлено законодательное ограничение доли в 25%, которая пока остается неизменной. И собственно, это и есть защита от возможной монополизации рынка.

- То есть вы не считаете, что нет необходимости эти 25% как-то видоизменять или менять эту планку?

- На данный момент эта планка устоялась. И любое изменение, к примеру, повышение совокупной доли торговых сетей до 50% или же снижение этой планки до 10% - разрушит сложившейся баланс, поскольку планка в 25% достаточно динамична.

Смоделируем ситуацию, что на рынок зашел новый игрок. Ваша доля может опуститься, и у вас появился шанс для развития. Это как раз стимулирует развитие конкуренции. Если вы достигли планки в 25% в каком-то муниципальном районе или городском округе, вы двинетесь дальше (в другие административно-территориальные образования).

- А вот Минпромторг предлагал несколько ослабить действие этого порога доминирования, выведя из-под него инвестиции в расширение сети ритейлеров, решения о которых принимались до нарушения 25%-го барьера. Что об этом думаете?

- Мы с Минпромторгом по этому вопросу не согласились.

- И все-таки учитывая консолидацию сетей и то, что они активно набирают силу, вытесняя малый бизнес, можно как-то помочь мелкой рознице, которая в России практически не развивается?

- Велись дискуссии относительно того, чтобы сделать так же как, например, в Германии. Запретить торговым сетям работать после 19:00 или же в выходные дни, поддерживая малый бизнес и переключая спрос потребителя на этот сегмент, но нельзя развивать что-то, вводя ограничения.

- Поддерживает ли ФАС эти предложения?

- В моем субъективном представлении лучше оказывать поддержку малым форматам, чтобы они были конкурентоспособными по сравнению с крупными сетями.

Преимущества сетевой торговли в моем представлении складываются еще и из того, что они, по сути, создали свой оптовый сегмент или, так называемую логистическую функцию, создав логистические центры. То, что позволяет достаточно быстро и эффективно завезти продукцию и, соответственно, довести ее до потребителя в надлежащем качестве.

Вот такой формы организации торговли не хватает малым форматам. Для них нужно создавать такие же логистические центры.

- Такие форматы - это что?

- Такие форматы, на самом деле, существовали еще в советское время. Назывались оптово-продовольственные базы, которые действовали не в интересах торговли, не в интересах поставщиков, а в своих собственных интересах, тем самым оказывая услугу и создавая рыночную стоимость именно из оправданий своего нахождения в цепи товародвижения.

В этой сфере можно развивать государственно-частное партнерство, государству создавать вот эти логистические центры, делать их независимыми от сети и поставщиков, а поставщикам и магазинам малых форм предлагать участвовать в создании этих логистических центров.

А дальше их приватизировать, и тогда N-ое количество поставщиков будет находить N-ое количество магазинов малых форм, магазины могут давать заказы таким логистическим центрам на поставку конкретной продукции, а логистические центры, соответственно, брать эту продукцию у N-ого количества поставщиков.

По сути, выполняя функции логистического центра и вот этой оптово-продовольственной базы. Вот путь, который может, воспроизвести формат логистики, который создали торговые сети. И эта технология, как таковая, может быть применена и к малым формам.

- У нас вообще в России инфраструктура не очень приспособлена под создание малого бизнеса.

- Малый бизнес сейчас, тем не менее, существует. Сетевая торговля при значительном росте в последние годы достигла доли 30% рынка. Значит, остается 70% так называемой либо несетевой торговли, либо малых форм. Чтобы поддержать хотя бы это процентное соотношение, на мой взгляд, это один из реальных путей, как это можно сделать.

Также можно вспомнить опыт Франции и Rungis Market, который оказывает мелким поставщикам услуги по упаковке товаров и отправке их в торговую сеть. Этот опыт можно несколько развить, видоизменить и создать такой логистический центр, где функции по предпродажной подготовке условного Rungis для мелких поставщиков будут использованы для продовольственных товаров.

Упаковка – это одна из серьезных статей расходов, и если ее централизовать, то и издержки снизятся, и цены будут вполне конкурентоспособны федеральным сетям. Ранее мы отмечали, что цены, по которым закупается продукция у поставщиков региональными сетями и федеральными, отличаются. Федеральные сети закупают дешевле, региональные – дороже.

- Как считаете, целесообразно ли облегчать требования к рекламе алкогольных напитков, табачной продукции для поддержки этих отраслей?

- Я пока, честно говоря, не могу сказать, стоит это делать или нет, но если предложения будут, мы их сможем оценить с точки зрения возможности или невозможности администрирования. Вот сетевая часть, скажем так, в достаточной степени в этом аспекте сложна.

Хотя, если говорить о нашей ключевой позиции по отношению к регулированию тех или иных товаров, то она там безотносительно алкоголя и прочей продукции, сводится к следующему. Если товар легально вводится в оборот, то потребитель должен иметь о нем хотя бы минимальную информацию. А минимальная информация, как правило, содержится в рекламе и в той информации, которая наносится на упаковку товара.

- Ранее в СМИ сообщили, что Минздрав подготовил новую стратегию формирования здорового образа жизни, и там как раз было про то, что они направили свой проект в ФАС и Минэкономразвития.

- Мы подготовили и направили свои замечания. Совершенно неясно, по каким критериям они присваивают товару категорию "Продукт здорового питания", непонятно, по каким критериям отбирают конкретных производителей. Доработанная стратегия поступила к нам недавно, но большинство наших замечаний, направленных ранее, не учтены. К новой редакции стратегии у нас появились дополнительные замечания.

Кроме того, нанесение информации на упаковку товара о том, что тот или иной товар относится к товарам здорового питания, может создавать ошибочное мнение у потребителя, что другие товары вредят здоровью при их потреблении. Это тоже необходимо учитывать.

- Там же еще предлагается, если верить СМИ, установить акцизы на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли. Просто раньше ФАС высказывал свое мнение, если я не ошибаюсь, по поводу акцизов на сладкие напитки, и была против этого.

- Мы всегда осторожно относимся к идеям, которые так или иначе, если не ограничивают, то, по крайней мере, ведут к увеличению издержек для потребителя. Потому что все это, в конечном счете, отразится на цене. Любое действие производителя - это повышение цены, дополнительная обязанность.

- Спустя год после начала действия поправок в закон о торговле, как вы оцениваете их действие, насколько серьезным ограничением они стали для ритейлеров?

- Поправки действуют - это показал наш мониторинг. Наверно, самым сложным для ритейлеров оказалось заместить все выпадающие доходы, которые они получали при 10% бонусе и неограниченной платой за маркетинг, и соответственно заполнить их другой доходной частью.

Сейчас это было установлено в увеличении размера штрафных санкций, установлении дополнительных скидок для поставщиков и так далее.

Относительно штрафов мы сказали, что их вполне можно ограничивать законодательно, например, теми же 15%, которые были выработаны в рамках межотраслевого экспертного совета поставщиками сетям, и соответственно этот процент был определен. Что касается скидок, мы дали разъяснения. Те скидки, которые не ретранслируются на полках, будут включаться в 5% бонус. Вот и все. И если допустить, что рынок не принял нашу позицию, то, по, крайней мере, она ему понятна.