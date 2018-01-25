Вице-президент Kaspersky Шингарев: Мы ни в коем случае не собираемся уходить из США

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Елена Кудрявцева, Надежда Цыденова. Высокие технологии, кибербезопасность уже не первый год присутствуют в повестке Всемирного экономического форума в Давосе. Участниками этого глобального мероприятия являются крупные мировые IT-компании, в числе которых "Лаборатория Касперского". В прошлом году целый ряд стран ввел ограничения на ее продукцию. США обвинили компанию в связях с российской разведкой и запретили госорганам использовать ее программы, позднее Литва приняла аналогичное решение. Особые рекомендации выпустило правительство Великобритании. Как компания пытается доказать свою прозрачность, чего ждет от суда в США и как геополитика влияет на киберпространство, рассказал агентству "Прайм" вице-президент "Лаборатории Касперского" по связям с государственными органами Антон Шингарев на полях форума в Давосе.

- Недавно правительство Литвы обязало госструктуры и компании в ближайшее время заменить вашу продукцию. Насколько это чувствительно для компании? Существенную ли долю занимал госсектор? Не отказываются ли ритейлеры страны от компании?

- Нет, ритейлеры в Литве не отказываются от дистрибуции наших решений. Рекомендации правительства распространяются лишь на госструктры. В целом литовский рынок для нас составляет небольшую долю. Но дело не в размере рынка, а в репутации. К сожалению, решение властей Литвы, как и в случае с США, ни на чем не основано – правительство этой страны не представило никаких фактов и доказательств. Так что мы, разумеется, постараемся доказать, что это неправильное решение.

- Взаимодействуете ли вы как-то с правительством Литвы, чтобы уладить этот вопрос? Может быть, планируете обжаловать это решение в суде так же, как и в США?

- Мы общаемся с правительством Литвы и продолжим общаться.

- А как обстоят дела в США, где компания просит суд отменить решение властей страны о запрете на использование ваших программ в американских федеральных учреждениях?

- На прошлой неделе суд опубликовал наше заявление. Других новостей пока нет. Но я считаю, что мы выиграем. Наши права были нарушены. Мы пошли в суд, потому что уверены в победе.

- Закрыли ли вы уже свое подразделение в Вашингтоне - Kaspersky Government Security Solutions? Ранее вы говорили, что сохраняете планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто. Еще не определились со сроками? И какой функционал у них будет?

- Да, наш офис в Вашингтоне сейчас не работает. В то же время планы по открытию новых офисов не менялись. Мы ни в коем случае не собираемся уходить из США, будем там оставаться и работать еще больше. Для "Лаборатории Касперского" США – важнейший рынок, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, а также ритейла (B2C). В прошлом году мы запустили глобальную инициативу по информационной открытости. Мы верим, что она, в том числе, поможет нам доказать, что все обвинения необоснованны.

- Какая у вас ситуация в Великобритании? Там ведь тоже власти запретили использование вашего ПО в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность. В декабре вы говорили, что совместно с британским Центром национальной кибербезопасности обсуждаете выработку механизма независимой верификации безопасности продуктов и сервисов компании.

- Правительство Великобритании не запретило, а лишь рекомендовало не использовать наши решения в самых критических областях. Если внимательно прочитать рекомендацию, объективные причины в тексте не приводятся. Власти Великобритании ссылаются на решение США и говорят про какие-то потенциальные риски. Мы же считаем, что нужно придерживаться фактов. Другие европейские регуляторы нас поддержали. Презумпция невиновности все-таки должна быть.

- Что касается вашей глобальной инициативы по информационной открытости, как идет это работа? В рамках этой программы вы собираетесь открыть три Центра прозрачности по всему миру, в которых партнеры компании смогут получить информацию о программном коде "Лаборатории Касперского", обновлениях продуктов, правилах распознавания угроз.

- Это очень сложный инфраструктурный проект. Никто в кибербезопасности такого не делал. А когда создается что-то новое, работать всегда нелегко. Мы ищем пути, говорим с партнерами. Мы обязательно сделаем всё запланированное. Но, к сожалению, это будет чуть сложнее, чем мы думали. Возможно, сроки сдвинутся.

Проверкой исходного кода и обновлений должна заниматься независимая структура, которой доверяют и у которой есть допуск или мандат от государства. Сейчас мы ведём переговоры с европейскими регуляторами по этому вопросу.

- Как вам вообще впечатления от первых дней форума? Наверное, вы уже участвовали в каких-то дискуссиях, провели какие-то встречи. Как рассматривают Россию в рамках тренда на цифровизацию?

- Я бы не стал концентрироваться на России, скорее на общем тренде, о котором говорят на многих сессиях, в том числе по кибербезопасности. Я посещал два типа сессий: релевантные нам (кибербезопасность) и релевантные моей области работы (политика). На обеих сессиях говорят про фрагментацию. Это один из главных трендов всего форума. Сейчас сложная геополитическая ситуация – многие страны находятся в трениях. Естественно, это влияет на бизнес. Сейчас в мире тренд на протекционизм, на защиту границ, поддержку собственных производителей. Столкновение больших сил всегда имеет побочные эффекты, и компании вроде нашей становятся косвенными жертвами (это хорошо видно из последних новостей).

Киберпреступность и кибербезопасность не знают границ. Это удивительная зона, в которой всё очень тесно переплетено. И фрагментация в этой поистине безграничной области очень плохо сказывается на безопасности компаний и пользователей, а также международного бизнеса. Многие страны становятся еще менее защищены, чем раньше. Могу привести пример. Преступники из России атакуют европейские банки и выводят деньги, например, через Азию. Для того, чтобы их поймать необходимо взаимодействие между полицейскими разных стран и частным бизнесом. А в условиях так называемой "балканизации" это становится крайне тяжело. В результате страдают банки и люди, а преступники, наоборот, богатеют.