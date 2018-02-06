Замглавы Ростуризма Королев : Сейчас время активных инвестиций для комфортного отдыха в РФ

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Анна Савельева. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) седьмой год подряд реализует Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)". Основными принципами ФЦП является государственно-частное партнерство, где на один рубль, выделенный из федеральных средств на развитие инфраструктуры, приходится около трех рублей на развитие туристических объектов, привлеченных с помощью инвестиций и вложений бизнеса. Как реализуется программа в регионах, о трудоемких проектах, инвестициях бизнеса, а также о планах ведомства, которые будут включены в ФЦП (2019-2025 годы), рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

- Николай Вадимович, наша встреча проходит в начале года, который является завершающим этапом ФЦП (2011-2018 годы). Какие результаты можно отметить перед "финишной прямой"?

- Федеральная целевая программа, в которой было задействовано 45 туристических кластеров из разных уголков России, подходит к своему завершающему этапу. Основная деятельность Федерального агентства по туризму сегодня направлена на мониторинг соблюдения обязательств и соглашений по созданию туристской инфраструктуры в регионах, а также всех задач, которые были поставлены правительством.

Основными принципами программы стало государственно-частное партнерство, где выделенный из госбюджета рубль, в основном на строительство инженерной инфраструктуры, подтягивает к себе порядка двух, а в дальнейшем и трех рублей – инвестиций в туристическую отрасль от бизнеса. Все гостиницы, объекты общепита и развлекательного сегмента были созданы и создаются за счет привлеченных средств от инвесторов.

Благодаря ФЦП в регионах запущен 151 объект обеспечивающей инфраструктуры из запланированных двухсот. В течение 2018 года будут сданы в эксплуатацию оставшиеся 49 объектов. В ходе реализации программы из внебюджетных средств запланировано задействовать около 84 миллиардов рублей, на начало 2018 года освоено порядка 69% от заявленной суммы.

- Какие регионы были наиболее активными, какие проекты вы могли бы отнести к самым трудоемким?

- Отмечу, что ФЦП – это в первую очередь работа с комплексными проектами, которые тесно связаны с развитием туристического продукта. Цель программы – обеспечить инфраструктуру для наилучшего, комфортного и эффективного развития туристического кластера. Если говорить про регионы, то география охватывает практически все регионы страны. Один из ярких примеров расположен недалеко от столицы - в Тверской области, Завидово.

"Завидово" - комплексный проект с огромным потенциалом. В него входят гостиничные комплексы, парковая зона, объекты - аттракции по водным видам спорта. С учетом строительства новой скоростной трассы М11, которое должно завершиться в нынешнем году, к объекту из столицы можно будет добраться за час. Комплекс отдыха находится в живописном месте слияния Волги и Шоши, что в дальнейшем позволит на его базе создать речной порт. Тем самым расширятся возможности туристов: за сравнительно короткое время доехать до туристического комплекса, пересесть на водное судно и, минуя порядка девяти шлюзов, оказаться на открытой воде, отправившись в речной круиз.

Примеров интересных, трудоемких проектов масса. Республика Алтай – всесезонный горнолыжный курорт "Манжерок". На реализацию проекта в рамках ФЦП было выделено более 640 миллионов рублей, на которые создаются два объекта обеспечивающей инфраструктуры и будет привлечено более 2581 миллионов рублей из внебюджетных источников на строительство 20 объектов туристской инфраструктуры.

Еще один пример - туристско-рекреационный кластер Свияжск в Татарстане. На реализацию проекта из бюджета выделено 113 миллионов рублей, что обеспечит привлечение частных инвестиций на сумму более 302 миллионов.

В Калининградской области реализуется один из самых сложных проектов с точки зрения инфраструктуры. Там ведётся строительство набережной в Светлогорске, в плане инженерии непростой, но очень интересный проект. Думаю, что в этом году увидим новую набережную. Мы выпустили "Атлас инвестиционных проектов", где собраны все наши проекты, которые реализовывались с 2011 года. Это издание позволяет наглядно убедиться, какая работа проделана и сколько объектов построено.

- Расскажите о новой ФЦП (2019-2025 годы), какие территории в нее войдут?

- В новой программе будут определены новые территории для развития туристического кластера страны. Это будет новая программа со схожими подходами, но с большим акцентом на поддержку бизнеса и расширения доли его вливаний в проекты туристической направленности. Рассматривается вопрос поддержки туроператоров и возможность выделения им прямых субсидий за увеличение продаж туров по России.

В новой программе планируется грантовая поддержка наиболее интересных общественных инициатив, изучается вопрос включения туроператоров в деятельность, связанную со строительством объектов инфраструктуры. Эта тема уже обсуждалась с представителями ТО, заинтересованность есть.

Если говорить о направлениях, то одним из интересных является "Волжский путь". Река Волга охватывает большое количество городов с прекрасным историко-культурный потенциалом. Надеюсь, этот проект будет осуществлен в рамках следующей программы. Мы уже начали формировать якорные точки, формировать географический каркас и присматриваться к наиболее интересным регионам и маршрутам для развития туристического потенциала.

Главное, найти наиболее перспективные территории, развитие которых поможет увеличить туристический поток и тем самым сделать отдых людей комфортным, интересным и разноплановым. Приоритетными направлениями в следующей программе станут Дальний Восток, озеро Байкал, Северный Кавказ, Крым, Калининград и Арктика.

Также мы уделим внимание пляжному туризму, объектам на территории Краснодарского края и Республики Крым, не оставим без внимания оздоровительный туризм, который в последние годы набирает активные обороты. В любом случае, пришло активное время инвестировать, чтобы с комфортом отдыхать в России.